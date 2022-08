Al Meeting di Rimini il dibattito tra i leader dei partiti in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Oggi è atteso l'intervento di mario Draghi. A tenere banco, è stato il dibattito sul presidenzialismo. A proposito, la leader Fdi ha detto: "Servirebbe una riforma costituzionale. Il modello alla francese non mi pare impresentabile". "Così si il Parlamento", è stata la replica del segretario dem. Che poi ha contestato anche i dubbi espressi dal Salvini sull'efficacia delle sanzioni contro la Russia per la guerra all'Ucraina. "Sono una scelta europea, vanno prese insieme ai nostri alleati. La cosa peggiore che si possa fare è dare segnali di cedimento a Putin, che sta ricattando l'Italia e la Ue", ha dichiarato. Dello stesso tono le parole del premier Draghi, che dalla conferenza per la Crimea ha affermato: "Il nostro Paese continuerà a sostenere Kiev". Critico il leader del M5s Giuseppe Conte sull'esclusione dal Meeting dei cinque stelle: "Siamo scomodi per il sistema". Intanto prosegue la polemica dopo il filmato dello stupro di Piacenza ripreso sui social da Meloni, con attacchi dai leader avversari. Il leader pentastellato: "Pubblicarlo non è segno di civiltà. Cara Giorgia, così no. Se sarai premier farai lo stesso per la lotta contro l'immigrazione o tutelerai la dignità delle persone? "Video preso dalla stampa, mai avrei pubblicato un filmato che fa riconoscere la vittima", si difende lei. Intanto i social network hanno rimosso il filmato e la procura cittadina ha aperto un'indagine. Dalla Calabria arriva la notizia che tre colpi di pistola sono stati esplosi contro l’edificio in cui si trovava in riunione Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e candidato nel collegio uninominale Reggio Calabria 5. Nessuno è rimasto ferito ma indaga per ricostruire l’accaduto.