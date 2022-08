Conte: M5S escluso da Meeting di Rimini? Siamo scomodi per il sistema

Politica

Il Movimento ha ufficializzato le proprie liste dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre. Tanti big sono rimasti tagliati fuori per il limite dei due mandati. L’ex premier è capolista in 4 regioni per la Camera, Appendino fa en plein in Piemonte. Patuanelli corre in 3: Campania, Lazio e FVG. Ci sono anche Cafiero de Raho, Costa, Scarpinato