Carbonara con sugo e pancetta, ira del web sulla ricetta del Ny Times

Arriva direttamente dal New York Times l'ultima ricetta, probabilmente provocatoria, che ha mandato il web su tutte la furie. Stavolta, a essere messo in discussione è stato un mostro sacro della cucina italiana come la carbonara, rivisitata, per così dire, col sugo al pomodoro che, a detta del giornale statunitense, conferirebbe al piatto "un sapore brillante".

La pancetta al posto del guanciale

Nella ricetta proposta ai suoi lettori, il Ny Times specifica che il piatto è una specialità romana, in grado di trasformare pochi e semplici ingredienti di base in un piatto di pasta ricco e succulento. Poi, prosegue sottolineando che tradizionalmente si prepara con Parmigiano-Reggiano, uova, guanciale e pepe nero, ma in questa versione si usa la pancetta, che è ampiamente disponibile e conferisce una piacevole nota affumicata. E, come se non bastasse, suggerisce l'aggiunta del pomodoro per dare un tocco ancor più gradevole al tutto. Un suggerimento che ha immediatamente scatenato le reazioni sui social, con utenti sul piede di guerra a definire la ricetta "ridicola" e alcuni a parlare di vera e propria "dichiarazione di guerra".