Introduzione

L'anticiclone africano dall'Algeria arriva in Italia e riporta la canicola con temperature in forte aumento. Sole ed estate quasi ovunque per un periodo di 4-5 giorni. Le temperature saliranno fino a 42°C in Sicilia, fino a 35-36°C anche al Centro, Firenze e Roma. Picchi di 34°C anche al Nord dopo le ondate di maltempo di questi giorni