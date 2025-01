Scuola, cambia la pagella per elementari e medie. Le novità

Introduzione

Come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, le valutazioni nella scuola primaria tornano ad essere espresse tramite giudizi sintetici. Dall’anno scolastico in corso, i voti compariranno in una scala che va da “Ottimo” a “Non sufficiente” e saranno affiancati da una breve descrizione sui livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in ciascuna materia, inclusa l’educazione civica.