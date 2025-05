Lombardia, ok commissione Sanità a patentino per cani pericolosi

Per la valutazione della capacità del conduttore del cane e delle caratteristiche psicofisiche dell’animale, al termine del percorso formativo, sarà somministrato un test di controllo (Cae-1) in collaborazione con l'Ente nazionale cinofilia italiana (Enci). Nel caso in cui il proprietario non superi l'esame finale del corso o il cane non ottenga una valutazione favorevole al test Cae-1, l'Ats competente dispone per il proprietario del cane l’obbligo di utilizzo di guinzaglio e museruola al di fuori dell’ambito domestico e l’applicazione delle misure di prevenzione e degli interventi terapeutici prescritti da un medico veterinario esperto in comportamento animale.