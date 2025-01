Meteo, arriva la neve anche in pianura: ecco quando e dove

Introduzione

Freddo, piogge e nevicate anche in pianura. I prossimi giorni saranno caratterizzati da diverse perturbazioni, in particolare sulle regioni del Nord Italia. Dopo un'Epifania piovosa, in piena atmosfera invernale post-festività natalizie, è previsto un nuovo impulso instabile anche nei prossimi giorni, che potrebbe portare ancora precipitazioni e persino nevicate in pianura. Ecco le previsioni per i prossimi giorni