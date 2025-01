Meteo, l'Italia colpita da piogge e neve. Ecco dove in particolare

Introduzione

Quadro ancora piuttosto instabile per quanto riguarda il meteo sull’Italia, in questo inizio di 2025 particolarmente “perturbato”. Come confermano gli esperti, le previsioni indicano un ciclone sulla Scandinavia che invia corpi nuvolosi anche fino all’Italia centro-settentrionale, attivando in particolare dei venti forti anche di burrasca sull’Appennino settentrionale. Con la possibilità che il maltempo, specie nel weekend che deve arrivare, si sposti pure al Sud