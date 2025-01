Meteo, neve, pioggia e freddo nel weekend: ecco dove. Le previsioni

Si presenterà in modo decisamente diverso, invece, il meteo sul resto del Centro e soprattutto al Sud, dove i venti freddi contrasteranno con le acque relativamente miti dei nostri mari, innescando la formazione di un vortice ciclonico che si collocherà sul basso distretto tirrenico. Piogge, anche sotto forma di rovesci temporaleschi, bagneranno nel corso della giornata gran parte del Sud peninsulare, la Sardegna, l'Abruzzo e il Molise. In serata è attesa inoltre una forte fase di maltempo che coinvolgerà la Campania e buona parte del Sud.

Oltre a un generale rinforzo dei venti, le temperature inizieranno a calare vistosamente su tutto il Paese e sulle regioni del Sud registreremo nevicate a quote via via sempre più basse e fino in collina in nottata