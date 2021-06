1/18 ©Ansa

Sono solo tre le regioni italiane in cui non si è registrata la presenza della variante Delta del coronavirus: Basilicata, Valle d'Aosta e Toscana. Tuttavia, lo scenario è in evoluzione: alcuni territori sono in attesa dei dati del sequenziamento che potrebbero modificare il quadro complessivo. Ecco la mappa dei casi rilevati finora regione per regione

