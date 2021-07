Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 2 luglio. LIVE

L'Ema conferma: la doppia dose di vaccino protegge dalla mutazione del virus, ma - avverte - entro agosto la variante Delta sarà dominante. L'Oms lancia l'allarme: casi in aumento in Europa dopo due mesi in calo. Nuovo picco nel Regno Unito. Annullati i biglietti dei tifosi inglesi per la partita a Roma. Si stringono le maglie dei controlli. Stabile il tasso di positività in Italia: in 24 ore registrati 882 casi, con tasso di positività allo 0,5%, e 21 decessi. Giù ricoveri ordinari (-61) e le terapie intensive (-18) ( BOLLETTINO GRAFICHE ).