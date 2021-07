Covid, in Lombardia zero decessi. Moratti: "Non succedeva da ottobre"

Oggi zero decessi per Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Ad annunciarlo è la vice presidente e assessore al Welfare della regione, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.

"Possiamo guardare al futuro con più speranza"

"Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo - twitta Moratti -. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale".