3/6 ©Ansa

Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 causati da varianti Delta e Kappa (la seconda faceva parte della famiglia della variate delta ed è ora distinta) è in aumento in Italia

Variante Delta, dal mal di testa al naso che cola: i sintomi più comuni