"Mattarella usurpatore", gen. Pappalardo assolto da accusa vilipendio

Antonio Pappalardo, generale e politico italiano, è stato assolto dall'accusa di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pappalardo è stato definitivamente assolto a seguito della sentenza pronunciata ieri dal Tribunale di Roma, che reputa le accuse infondate. Secono la pm, il politico avrebbe solamente espresso i dubbi riguardanti l'attività di governo, rientrando dunque nel diritto di cronaca.

Le dichiarazioni al centro del processo

Le dichiarazioni per cui Pappalardo è finito a processo mettevano in dubbio la nomina di Mattarella, in quanto eletto "da un governo illegittimamente composto". Durante una manifestazione dei cosiddetti "Forconi" davanti al Quirinale il 21 dicembre del 2017 Pappalardo aveva sostenuto di voler notificare "un verbale d'arresto" a carico di Mattarella per il reato di "usurpazione del potere politico".