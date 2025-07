Omicidio Di Veroli, dopo 31 anni riaperte le indagini

L'omicidio e le speranze della famiglia

Di Veroli fu uccisa nel suo appartamento di Monteverde con un colpo di pistola al capo, poi venne chiusa nell'armadio con un sacchetto di plastica sulla testa. "In questo momento non rilascio dichiarazioni per rispetto verso il prezioso lavoro degli inquirenti nei confronti dei quali, io e la mia famiglia, riponiamo profonda fiducia e gratitudine", afferma Carla Di Veroli, sorella della vittima, attraverso il legale.