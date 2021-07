Continua a calare la pressione dei pazienti positivi sugli ospedali. Secondo il bollettino del 2 luglio, i ricoverati nei reparti ordinari sono 63 in meno di ieri. In terapia intensiva ci sono 213 persone (-16). In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 794 i nuovi casi di coronavirus, su 199.238 tamponi (ieri 882 casi su 188.474 test). Il tasso di positività è allo 0,4% (era 0,5). Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono 4.261.582 e le vittime 127.615 (28 nelle ultime ore)