Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 3 luglio. LIVE

Preoccupazione per Euro2020, Merkel esprime a Johnson la preoccupazione per semifinali e finale di Londra. Roma rafforza i controlli all'Olimpico per Ucraina-Inghilterra di oggi. L'Italia resta tutta bianca. Il ministro della Salute Speranza: "Primo venerdì da ottobre senza cambi colore . Dati incoraggianti, terapie intensive -90%, quadro molto migliorato ma cautela, partita è aperta". Figliuolo: “Le dosi ci sono, manteniamo il ritmo delle 500mila al giorno , la fine della campagna sarà a settembre per tutti'. Ma le Regioni temono rallentamenti. I contagi scendono sotto quota 800 e il tasso di positività si attesta allo 0,4% ( BOLLETTINO LE GRAFICHE ), ma a preoccupare è la corsa della variante Delta che ormai ha una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni. Il Lazio fa slittare le prenotazioni, l'Emilia-Romagna ci pensa. Sono ancora 2,5 milioni gli over 60 che non hanno fatto la prima dose.