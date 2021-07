8/10 ©Ansa

Nel provvedimento del governo dei giorni scorsi è stato anche deciso di far slittare al 30 settembre il termine ultimo per i versamenti a carico dei contribuenti che, prima del lockdown di marzo 2020, avevano già ricevuto una cartella e che quindi devono saldare l’importo (o per intero o di alcune rate). Anche in questo caso, però, si pone il problema delle rate accumulate e il governo starebbe cercando di trovare una soluzione per diluirle su più tempo: il nodo è sempre sulle coperture finanziarie da reperire