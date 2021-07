3/10 ©Ansa

Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, l’assegno per il nucleo familiare aumenta di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli

Assegno unico, a regime da gennaio 2022