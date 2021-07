Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 4 luglio. LIVE

Tunisia, oltre 6000 casi in 24 ore, positività al 35%

La Tunisia sta vivendo una nuova ondata di contagi. Secondo i dati del ministero della Salute di Tunisi relativi al 2 luglio sono stati 6.184 i nuovi casi di coronavirus confermati su 17.647 test, con un tasso di positività del 35,04%. Nonostante le misure restrittive in vigore in gran parte dei governatorati del Paese con l'imposizione di lockdown generali e mirati, la pressione sulle strutture ospedaliere resta elevatissima, con 3401 persone ricoverate, di cui 605 in rianimazione e 139 in respirazione assistita. Di fatto in molti governatorati non ci sono piu' posti in ospedale, riferiscono fonti locali. Gli agenti di polizia inoltre hanno emesso oltre 11 mila sanzioni nei confronti di cittadini per il non rispetto dell'obbligo di portare la mascherina. La Tunisia ha registrato dall'inizio della pandemia 438.945 infezioni e 15.271 decessi. La campagna di vaccinazione nazionale, cominciata il 13 marzo scorso, procede a rilento: finora hanno ricevuto una dose 1.912.560 persone e poco piu' di mezzo milione anche la seconda, su circa 12 milioni di abitanti.