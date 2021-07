Vaccini anti-Covid: tra calo forniture e vacanze, la campagna decelera

9/10 ©Ansa

Dai numeri emerge poi un altro dato: i vaccini di Astrazeneca e Johnson e Johnson - il primo utilizzabile solo per gli over 60 e il secondo raccomandato per chi ha più di 60 anni - continuano a essere utilizzati pochissimo per queste fasce d'età. Nell'ultima settimana sono state somministrate 9.053 prime dosi di Astrazeneca (309 agli over 80, 3.318 70-79 anni e 5.426 60-69) e 9.079 di J&J (325 agli over 80, 2.348 70-79enni e 6.406 ai 60-69enni). Molto più utilizzati, invece, i vaccini a mRna: agli over 60 inoculate 81.164 prime dosi di Pfizer e 11.624 di Moderna