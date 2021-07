2/10 ©Ansa

Chi è vaccinato rischia di ammalarsi? Dipende da quante dosi sono state somministrate, se una o due. Nel Regno Unito l’efficacia dei vaccini anti coronavirus sulla variante Delta, considerando due dosi, è stata stimata al 79% per Pfizer e al 60% per AstraZeneca. Moderna invece ha appena pubblicato i risultati di un piccolo studio effettuato in India dove si è riscontrata una riduzione modesta (un range va da 3,2 a 2,1), per le varianti Delta e Kappa

Covid, Vaia: "La variante Delta non spaventi"