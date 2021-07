Covid, Vaia: “La variante Delta non spaventi, avanti con i vaccini”

"Dati non devono spaventare"

"Questi dati non ci devono spaventare. Il virus muta e sta mutando ancora una volta. È probabile che anche la variante Delta diventi dominante, così come lo sono state in passato la variante iberica e brasiliana”, spiega il direttore. "Dobbiamo mettere in campo tutte le misure protettive. La prima, come si evince dalla nostra survey, è la vaccinazione. I vaccinati con doppia dose sono, infatti, solo il 5% dei contagiati. Le percentuali vanno rapportate al numero dei positivi. Quindi parliamo di 37 casi nel Lazio di variante Delta su 106 sequenziamenti di tamponi positivi”, afferma ancora Vaia.

"Delta non è più preoccupante delle altre"

"La variante Delta è una delle tante varianti e non è più preoccupante rispetto alle altre", sottolinea. "Noi ci aspettiamo un efficacia del vaccino del 92-93 % e siamo al 95%, significa che siamo ad un efficacia molto alta. Aggiungiamo che c'è una sintomatologia molto scarsa e questo ci dice che non dobbiamo preoccuparci delle varianti. Il virus muterà sempre ed è già cambiato non può essere questo l'elemento dirimente rispetto alla strategia che viene rafforzata: vaccinare vaste aree di popolazione", conclude Vaia.