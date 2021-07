4/25 ©Ansa

COME AVERLO - Il green pass si ottiene a 14 giorni dalla prima dose di un vaccino AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Il governo sta però valutando se modificare questo requisito in modo da rilasciare il documento solo dopo la seconda dose, a causa della preoccupazione per la variante Delta. In caso di vaccinazione Johnson&Johnson il problema non sussiste perché è monodose. Il certificato si può ottenere anche essendo in possesso di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore precedenti o, per sei mesi, dopo la guarigione

Lo speciale coronavirus