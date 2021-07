Speranza: “Italia resta bianca, ma cautela perché partita è aperta”

“Oggi è un venerdì particolare: il venerdì è sempre stato complicato per me perché si firmano le ordinanze per le Regioni, ma questo è il primo venerdì dall'autunno scorso in cui non sarò chiamato a firmare ordinanze: l'Italia è tutta bianca e non sono intercorse modifiche dello status quo, quindi non avrò necessità di firmare altre ordinanze”. Lo ha riferito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un intervento a margine dell’iniziativa “Ripartiamo”, in occasione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città.