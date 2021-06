22/26 ©Ansa

SICILIA – In zona bianca dal 21 giugno, la Sicilia non cambia colore. Nell’isola sono ancora in vigore le "zone rosse" locali di Valguarnera Caropepe, nell'Ennese, e di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno. In entrambi i territori le restrizioni rimarranno valide fino al 1° luglio (compreso), come dispone un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci