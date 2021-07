12/22 ©Ansa

Scappatoia che del resto non varrà per entrare allo stadio, come si è affrettata a chiarire l'ambasciata d'Italia a Londra in una nota - dettagliata quanto categorica - indirizzata ai media locali in forma di monito: come una sorta di ultimo avviso. Chiunque arrivi a Roma dall'isola in questi giorni non sarà ammesso all'Olimpico per Inghilterra-Ucraina - vi si legge - "anche se in possesso di un biglietto"