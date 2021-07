Euro 2020, Uefa: “Le ultime partite si svolgono come programmate”

La Uefa, massimo organismo del calcio europeo, in una nota dell’1 luglio ha ribadito la propria posizione: “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali. Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali competenti, e la Uefa segue tassativamente tutte queste misure", si aggiunge nella nota. Secondo quanto osservato dal consulente medico della Uefa Daniel Koch, "non si può totalmente escludere che eventi e raduni potrebbero dopotutto aver portato ad alcuni aumenti locali nel numero dei casi, questo però non si applicherebbe solo alle partite di calcio ma anche a ogni tipo di situazioni che non sono consentite in quanto parte delle misure di contenimento decise dalle autorità locali competenti". "Le intensive campagne vaccinali che sono state messe in campo in tutta Europa e i controlli alle frontiere - afferma Koch - aiuteranno ad assicurare che non cominci nel continente una nuova grande ondata e non si metta pressione sui vari sistemi sanitari, come è successo con le precedenti ondate di contagio".

La posizione della Ue

Il 29 giugno il vice presidente Ue, Margaritis Schinas, aveva detto che “l'Uefa deve valutare molto attentamente" la possibilità di disputare "le semifinali e la finale" degli Europei "a Wembley" perché c'è "asimmetria" da parte del Regno Unito, "che impone restrizioni ai cittadini britannici che viaggiano in Ue ma accetta una massiccia presenza di visitatori europei" per assistere alle partite. Anche "l'idea di uno stadio pieno in un momento in cui siamo così preoccupati per la variante Delta" dovrebbe "far riflettere" l'Uefa, ha sottolineato Schinas, aggiungendo che "Merkel, Draghi e tanti eurodeputati condividono le stesse preoccupazioni”.

Prosegue vendita dei biglietti

Già da martedì, ancor prima di conoscere le migliori quattro di Euro 2020, la Uefa ha messo in vendita sul proprio sito web i biglietti per le ultime tre partite dell'Europeo, previste a Wembley. Inoltre ha assicurato di aver concordato con Londra misure adeguate "per mitigare" i rischi: misure che includono, come per qualsiasi evento pubblico collettivo autorizzato al momento Oltre Manica, la certificazione di un test Covid negativo non più vecchio di 48 ore per coloro che vogliano acquistare biglietti, quella del doppio vaccino ricevuto almeno 15 giorni prima, nonché il distanziamento obbligatorio tra non conviventi.