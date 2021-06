Aumenta ancora la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta e da Londra arriva l'invito ai supporters a evitare la trasferta nella capitale italiana, dove sabato 3 luglio la nazionale allenata da Southgate affronterà gli ucraini per i quarti di finale. Per chi arriva dal Regno Unito è già prevista in Italia la quarantena di 5 giorni

Aumenta ancora la preoccupazione per il diffondersi della v ariante Delta del Covid-19 . E così il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi a evitare la trasferta di Roma, dove sabato la nazionale allenata da Southgate affronterà l'Ucraina ai quarti di finale di Euro 2020 . Per chi arriva dal Regno Unito è prevista in Italia la quarantena di 5 giorni, una misura che dovrebbe scoraggiare i supporters inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all'indomani della vittoria sulla Germania, le autorità britanniche hanno voluto rafforzare il messaggio. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può", ha dichiarato Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio.

La quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna

"La sfida è farci sentire fino a Roma - ha poi aggiunto la Trevelyan - sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale". Intanto, dall’Italia, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha voluto ricordare: "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio, per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna”. E ha poi sottolineato: “La quarantena deve essere rispettata”.