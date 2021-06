2/5 ©Getty

In giacca e cravatta, baby George ha assistito alla partita facendo il tifo per l'Inghilterra insieme a mamma e papà. La sfida si è conclusa con la vittoria degli inglesi per 2-0 sui tedeschi. L'Inghilterra accede quindi ai quarti di finale del torneo

Dieci anni di matrimonio per William a Kate nel segno della modernità