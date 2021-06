Euro 2020: il calendario completo, da ottavi a finale dell'11 luglio

Finita la fase a gironi, gli Europei continuano con le 16 nazionali che hanno passato il turno e sono pronte ad affrontare la fase a eliminazione diretta. Gli ottavi iniziano alle 18 di sabato 26 giugno (l’Italia gioca alle 21 contro l’Austria) e finiscono martedì 29 con la partita delle 21. I quarti sono in programma il 2 e il 3 luglio, il 6 e il 7 le due semifinali. Domenica 11 luglio, a Wembley alle 21, il match che incoronerà i campioni d’Europa

Gli Europei di calcio entrano nella fase a eliminazione diretta. Finita la fase a gironi, infatti, è tutto pronto per gli ottavi di Euro 2020. Le 16 nazionali che hanno passato il turno sono le prime di ogni gruppo (Italia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svezia e Francia), le seconde classificate (Galles, Danimarca, Austria, Croazia, Spagna e Germania) e le quattro migliori terze (Svizzera, Repubblica Ceca, Ucraina e Portogallo). Gli ottavi iniziano alle 18 di sabato 26 giugno con Galles-Danimarca (gli Azzurri giocano alle 21 contro l’Austria) e finiscono martedì 29 con Svezia-Ucraina alle 21. I quarti sono in programma il 2 e il 3 luglio, il 6 e il 7 ci sono le due semifinali. Domenica 11 luglio, a Wembley alle 21, ci sarà la finale che incoronerà i campioni d’Europa. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport (LO SPECIALE EURO 2020).