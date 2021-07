Covid, i malati attivi sotto 50mila: è la prima volta da settembre

3/34

La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,5% (ieri 0,4%). I malati di Covid ancora attivi, cioè con malattia in corso, sono in Italia meno di 50mila (per l’esattezza 49.358), di cui 47.597 in isolamento domiciliare, 1.532 ricoverati nei reparti ordinari e 229 in terapia intensiva. Era dal 27 settembre 2020 che non si registrava un numero simile: all'epoca stava iniziando l'impennata che avrebbe portato, il 22 novembre, al picco con 802mila malati attivi

Il bollettino con i dati aggiornati all'1 luglio