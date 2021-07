Fedriga a Sky TG24: "Green pass resta un passo in avanti"

Sul Green pass , a livello europeo, "regole uniformi sarebbero sicuramente utili. Per lo meno, esiste la possibilità di spostarsi con la garanzia di esser protetti e proteggere gli altri". E questo è "un passo in avanti". Così, a Sky TG24, il Presidente della conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sulla campagna di vaccinazione nella sua Regione, Fedriga parla di "ottimi risultati" e "ottima programmazione", "prevediamo una costanza del raggiungimento degli obiettivi anche per luglio" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Sugli accordi per le vaccinazioni tra Regioni, "allo stato attuale c'è solo quello tra Piemonte e Liguria", ha ricordato Fedriga, ma questo "è dovuto al cambio di piano della campagna di vaccinazione", perché "non avere Astrazeneca e Johnson&Johnson a disposizione per gli under 60" limita la potenza di fuoco. La priorità, comunque, ora è "garantire la seconda dose".