L'ex premier replica al post di Beppe Grillo che lo ha di fatto escluso dalla leadership: "Non è una delusione solo per me ma per un'intera comunità". Il capo politico reggente: "Rousseau è inibita al trattamento dei dati degli iscritti". E annuncia: "Farò una riflessione sul mio ruolo e la mia permanenza nel Movimento"

All’indomani del post di Beppe Grillo che lo ha di fatto escluso dalla leadership del M5s, Giuseppe Conte replica e commenta amaro: "Non è" una delusione "solo per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un'intera comunità, che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro". Intanto, secondo il reggente Vito Crimi, il voto annunciato da Grillo per il comitato direttivo "non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento". Inoltre, consentire ciò "violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy", scrive Crimi in un post su Facebook.