L'ex premier ha esortato il co-fondatore del Movimento a decidere "se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone che ne contrasta l'emancipazione". Conte ha invitato gli iscritti del M5s a votare in tempi rapidi il nuovo statuto da lui definito: "Una diarchia non può essere funzionale, non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome". Grillo per ora tace, secondo indiscrezioni avrebbe valutato "eccessivo" il discorso di Conte

Nel M5s crescono le tensioni interne dopo il discorso di ieri di Giuseppe Conte. Una dura replica alle parole di Beppe Grillo ai parlamentari, in cui l’ex premier è uscito allo scoperto, dettando le sue condizioni per iniziare un percorso. Ora il co-fondatore dei Cinque Stelle è a un bivio: replicare a Conte decretando la definitiva scissione del M5S o cedere per permettere alla sua creatura di risalire la china con il volto dell'avvocato del Popolo. In ogni caso, spiegano diverse fonti pentastellate, gli strascichi resteranno. Secondo un’indiscrezione del Corriere della Sera, Grillo sarebbe irritato e avrebbe confidato a chi ha parlato con lui che “Conte ha esagerato”.

Le reazioni nel M5s Dopo la fine della conferenza stampa dell'ex premier, nell'entourage di Grillo circola la voce che il Garante risponderà. Quel "prendere o lasciare" messo sul tavolo da Conte sul nuovo Statuto da lui stesso forgiato, a Grillo non è piaciuto. L'ex premier ha spiegato, di fatto, che è stato Grillo a chiamarlo per "salvare" un M5S "dilaniato", ha rassicurato l'ex comico sul ruolo del Garante e solo su quello. Ha precisato che lo scudo legale, punto piuttosto "caro" a Grillo, non ci sarà. Ha fatto appello alla comunità del Movimento, quasi dividendola dalle volontà del co-fondatore. E quando Conte ha invitato Grillo a scegliere tra l'essere un "padre generoso" o un "padre padrone" le sue parole sono arrivate come un ultimatum. È a quel punto che sono entrati in campo due mediatori: Luigi Di Maio e Roberto Fico. Entrambi sono intervenuti in serata, per diffondere ottimismo. Il ministro degli Esteri invita tutti a remare nella stessa direzione. Tra i big sono loro, innanzitutto, a volere che nel Movimento coesistano Grillo e Conte. Mentre tra i gruppi ormai, regna il disorientamento. I "contiani", in numero folto soprattutto a Palazzo Madama, non disdegnerebbero certo di andare con Conte in un partito ex novo. "E chissà che senza Grillo non avremmo anche più voti...", spiega una fonte che ha dimestichezza con l'ex premier. Ma lo strappo genererebbe un'automatica scissione.