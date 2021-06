Nel pomeriggio l’ex premier parlerà dello stato dei rapporti con il fondatore del Movimento. Dopo i tentativi di mediazione delle scorse ore e la telefonata di ieri tra i due, fonti vicine a Conte riferiscono che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. Ma il dialogo, spiegano, sarebbe aperto e il punto d’incontro potrebbe essere questo: comunicazione e nomine rimarrebbero in mano al nuovo capo politico, mentre Grillo manterrebbe il ruolo di garante Condividi:

È prevista per oggi alle 17.30, nella Sala del Tempio di Adriano in piazza di Pietra a Roma, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. L’ex premier dovrebbe parlare dello stato dei rapporti con Beppe Grillo, dopo le tensioni tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e il candidato leader. Dopo i tentativi di mediazione delle scorse ore e la telefonata di ieri tra i due, fonti vicine a Conte riferiscono che continuerebbero a esserci distanze e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. Ma il dialogo, spiegano, sarebbe aperto e il punto d’incontro potrebbe essere questo: comunicazione e nomine rimarrebbero in mano al nuovo capo politico, mentre Grillo manterrebbe il ruolo di garante.

La telefonata tra Conte e Grillo leggi anche M5s, telefonata Grillo-Conte: spiragli per intesa ma restano distanze Nei giorni scorsi Conte e Grillo sono andati molto vicini allo strappo, nonostante le mediazioni dei big del Movimento per cercare di trovare una soluzione alla crisi. Il dialogo tra i due si sarebbe riaperto ieri sera: una telefonata avrebbe riaperto la porta a un tentativo di ricomposizione della frattura. Il garante, raccontano fonti accreditate, avrebbe rinunciato ad alcuni punti contesi con Conte, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in mano al nuovo capo politico. Grillo manterrebbe il ruolo di garante come richiesto anche da diversi parlamentari nelle ultime ore.

Tra i due restano distanze Ma la partita non è affatto chiusa. Chi ha sentito Giuseppe Conte dopo la telefonata con Beppe Grillo riferisce che continuano a esserci distanze con il fondatore del Movimento e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. "Si sta lavorando, il finale non è ancora scritto" e la possibilità di trovare un'intesa esiste ma anche il contrario, ha detto un esponente del Movimento che sta lavorando alla mediazione. Ma il tempo corre.

Attesa per la conferenza di Conte Conte parlerà alle 17.30, almeno per fare il punto della situazione. Secondo alcuni, infatti, non è detto che dirà sì o no a Grillo: potrebbe anche dire la sua ma non con una parola definitiva. Insomma, un nuovo passaggio interlocutorio. Tra i cosiddetti "contiani", comunque, fino a ieri sera prevaleva il pessimismo. Lo show di Grillo davanti ai deputati è stato così violento da minare non solo il rapporto di fiducia reciproco attuale, ma tale da mettere a repentaglio anche la prospettiva per una futura collaborazione. Grillo, si fa notare, " vuole mantenere il potere che ha nel Movimento" e questo non è conciliabile con l'assunzione di responsabilità che spettano a un capo politico. Tant'è che già si ragiona non solo sulla possibilità che possa nascere il partito di Conte, ma anche su come organizzare quello che resterebbe del Movimento di Grillo.