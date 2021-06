"E' il momento di unire, non di dividere, soprattutto in vista dell'elezione del presidente della Repubblica" ha detto il segretario del Partito Democratico

La spaccatura nel M5s tra il fondatore Beppe Grillo e l'ex premier Giuseppe Conte "è un travaglio complesso", a cui il Pd guarda "con grande rispetto e anche con un po' di preoccupazione". A dirlo è il segretario dem Enrico Letta, che aggiunge: "è il momento di unire, non di dividere", soprattutto in vista "dell'elezione al Quirinale". Un passaggio in cui "bisogna essere uniti, avere idee chiare ed essere determinati". Sulla tenuta del governo "non vedo problemi" perchè "con la situazione in cui siamo" tra vaccini, varianti e Pnrr "nessuno farà sì che queste difficoltà finiscano per ripercuotersi su questo governo". (COVID, LIVEBLOG - NUMERI)