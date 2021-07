Vaccini in vacanza, 300 piemontesi hanno prenotato in Liguria

Nel primo giorno in cui è operativo l'accordo sulla reciprocità vaccinale tra Liguria e Piemonte, sono 300 i piemontesi che alle 17 di oggi avevano già effettuato la prenotazione della seconda dose dei vaccini anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) sul portale della regione Liguria. Alle 16, invece, risultavano 61 i liguri prenotati in Piemonte. "È un dato molto positivo", dice il presidente della Liguria, Giovanni Toti, mentre il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, si dicono "contenti dell'ottimo riscontro registrato già in questa prima giornata".

Le prenotazioni

Tra le 300 richieste di appuntamento di cittadini piemontesi andate a buon fine sul portale, 100 sono state fatte nella Asl1 dell'imperiese, 165 nella Asl2 di Savona, 10 nella Asl3 di Genova, 21 nella Asl4 del Tigullio e 4 nella Asl5 della Spezia. Le 61 richieste dei liguri per fare il richiamo della vaccinazione in Piemonte sono invece state 17 nella Asl di Alessandria, 2 nella Asl di Asti, una nella Asl di Biella, 3 nella Asl Città di Torino, 21 nella Asl Cuneo 1, 9 nella Asl Torino 3, 4 in Asl Torino 4 e 4 nella Asl Verbano Cusio Ossola. Per prenotare ai cittadini serve la tessera sanitaria, la certificazione dell'avvenuta somministrazione della prima dose e la dichiarazione della permanenza nella regione per scopi turistici per almeno 14 giorni. Inserendo questi dati si ottiene l'elenco delle sedi disponibili e la data in cui effettuare la vaccinazione. Il sistema genera il promemoria che può venir salvato o stampato.

Toti: "Dato molto positivo"

"È un dato molto positivo per questa prima giornata di attuazione dell'accordo con il Piemonte a conferma della sua bontà e utilità - afferma Toti -. Speriamo presto di poter estendere il protocollo siglato con il presidente Cirio anche alla Lombardia. È evidente che si tratta di un'opportunità indispensabile da offrire a chi partirà per le vacanze per raggiungere la nostra regione e, viceversa, ai liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte: in questo modo si assicura il completamento del ciclo vaccinale, unica garanzia di protezione efficace contro il virus e le sue varianti. Andiamo avanti così, per assicurare la ripartenza della Liguria e del Paese".

Cirio: "È la prova dell'utilità di questa iniziativa"

"Siamo contenti dell'ottimo riscontro registrato già in questa prima giornata di avvio del nostro progetto di reciprocità per la somministrazione dei richiami ai turisti piemontesi e liguri che si trovano in vacanza nei rispettivi territori - sottolineano Cirio e l'assessore Icardi -. È la prova dell'utilità di questa iniziativa che ha l'obiettivo di portare il vaccino il più possibile vicino alle persone, agevolando ogni situazione possa garantire il completamento della copertura vaccinale".