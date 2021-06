Vaccini in vacanza, Piemonte e Liguria confermano l’accordo

I vaccini anti Covid in vacanza ? Il progetto italiano è partito ufficialmente con il Piemonte e la Liguria che fanno da apripista e hanno annunciato l'accordo, all'insegna della reciprocità, che sarà operativo già a partire da giovedì 1 luglio. La data è stata confermata dai due governatori, Alberto Cirio e Giovanni Toti, con la Lombardia che sta seriamente valutando la possibilità di un accordo simile, sempre con la Liguria. ( VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

L’intesa tra Cirio e Toti

La vaccinazione in vacanza, hanno sottolineato sia Cirio sia Toti “aiuta la campagna a non rallentare”. L'accordo per la reciprocità vaccinale verrà prolungata fino a metà settembre, ma lo stesso presidente del Piemonte ha anticipato che, all’interno dei confini regionali, i turisti liguri potranno essere vaccinati anche durante le prossime vacanze sciistiche invernali, se la situazione lo richiederà. “Credo che questa intesa aiuti in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando: agevolando i cittadini mettiamo tutti più al sicuro” ha commentato Toti, presidente della Liguria. “Dopo l'entusiasmo e la vaccinazione con grande rapidità delle categorie più fragili, oggi gli slot vaccinali liguri sono sostanzialmente disponibili: l'appuntamento viene dato nell'arco delle 48 ore successive alla prenotazione. L'accordo è fatto d'intesa con la struttura del generale Figliuolo, e lo mettiamo a disposizione anche delle altre Regioni d'Italia che lo ritengano opportuno”, ha poi aggiunto. “Le strutture tecniche hanno coronato la nostra volontà politica: portare il vaccino alle persone e non le persone al vaccino. Questo è il segreto che sta dietro al fatto che le campagne vaccinali di Liguria e Piemonte stanno andando molto bene”, ha confermato invece Cirio. “Crediamo nella scienza e nel fatto che i vaccini siano l'unica arma per relegare il Covid per sempre nel passato. Ecco perché vogliamo appianare ogni ostacolo che possa frapporsi fra il cittadino e la vaccinazione”.

Come funziona la prenotazione

Ma come funzionerà la prenotazione? I due rispettivi portali regionali per le vaccinazioni consentiranno l'accesso e la prenotazione dei reciproci vacanzieri, che potranno ottenere l'appuntamento nella data più vicina a quella già prevista per il richiamo, qualora sia stata eseguita la prima dose. Servirà autocertificare un soggiorno di almeno due settimane e indicare, oltre ai dati identificativi e per il contatto, anche il tipo e la data della prima dose di vaccino, oltre alla località scelta per la vacanza. In quest’ottica, anche la Lombardia sta valutando un accordo. “Stiamo facendo delle valutazioni. Con Toti ne ho parlato perché mi ha chiamato, Bisogna avere un po' di calma e capire quanti saranno i vaccini e come saranno distribuiti”, ha spiegato il presidente della Regione lombarda, Attilio Fontana.