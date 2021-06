Covid Piemonte, da luglio parte la vaccinazione per i bambini

Il governatore Alberto Cirio lo ha annunciato oggi dopo l’approvazione in giunta di una delibera che recepisce l’intesa fra Regione e pediatri per le somministrazioni

Il Piemonte inizierà la vaccinazione dei bambini da luglio. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio oggi, dopo l'approvazione in Giunta di una delibera che recepisce l'intesa fra Regione e pediatri per le somministrazioni.

Cirio: "Per inizio luglio potrà partire vaccinazione bambini"

"Per l'inizio di luglio - ha sottolineato Cirio - potrà partire la vaccinazione dei bambini. Abbiamo fatto il passaggio formale oggi, e poi ci sarà il passaggio sostanziale che sarà fatto la prossima settimana. C'è infatti da risolvere un problema tecnico di adesione sul portale, perché i genitori devono aderire con il codice fiscale del bambini, e il consenso va dato da entrambi. Oltre agli aspetti sanitari ci alcune questioni logistiche da gestire, però siamo perfettamente nei tempi".

“Prossima settimana incontro con pediatri”

"Questa mattina - ha spiegato in proposito Cirio a margine del taglio del nastro dei nuovi letti di terapia intensiva al Mauriziano - abbiamo approvato la delibera che regola i rapporti tra noi e i pediatri di libera scelta. E la prossima settimana è in programma un ultimo incontro con i pediatri per affinare gli aspetti logistici".