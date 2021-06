Covid, oltre 45mila gli operatori sanitari non vaccinati in Italia

Sono 45.753 le persone - medici, infermieri e personale sanitario in generale - non ancora vaccinate contro il coronavirus. Lo dicono i dati del report settimanale della struttura Commissariale per l'Emergenza. Si tratta del 2,36% della categoria, distribuito in 8 regioni e in una provincia autonoma: in Friuli-Venezia Giulia la percentuale più alta. Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici: “Sospensione finché non avranno effettuato la vaccinazione”