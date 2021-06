Covid, Draghi-Merkel: "Cauti sull'evoluzione della pandemia"

Il presidente del Consiglio italiano ha incontrato la Cancelliera tedesca a Berlino. Tanti i temi di discussione, a partire dall'emergenza sanitaria fino all'immigrazione, alla situazione politica della Libia e alla modalità dei viaggi in Gran Bretagna Condividi:

"Io e Mario Draghi siamo entrambi cauti" sulla situazione del Covid, "felici che ci sia un sostanziale miglioramento ma è un progresso fragile. La quota vaccini cresce ma ancora non si può dire che ci stiamo avvicinando all'immunità di gregge" anche perché siamo "esposti alle nuove varianti". Così la Cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuta in conferenza stampa con il presidente del Consiglio italiano. I due si sono incontrati a Berlino per un bilaterale nel quale hanno parlato di vari temi, a partire dall'emergenza sanitaria fino all'immigrazione e al Recovery.

Draghi: “Con Germania rapporto profondo” leggi anche Covid, Draghi: "Italia torna a crescere, ma fine ancora lontana" In apertura della conferenza congiunta, Draghi ha ricordato che Italia e Germania hanno un rapporto “profondo, duraturo e solido. Sono due Paesi fondati sull'europeismo e sull'atlantismo. Le posizioni nei confronti di Usa, Russia, Cina e Nordafrica sono molto molto vicine”. Poi il premier italiano ha spiegato che “il governo è impegnato in riforme, si usava dire un tempo strutturali, io direi di sistema, che rendono l'Italia più equa e sostenibile. Questo è l'impegno di questo governo e l'impegno continuerà. Per avere un'Europa più forte occorre avere un'Italia più forte”.