Covid, Crisanti a Sky TG24: "Sorpresi da variante Delta"

"Green Pass? penso che ci dobbiamo abituare e via via adattare le regole alle evoluzioni del virus". Queste le parole a Sky TG24 di Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "La variante Delta è stata una sorpresa per tutti, non solo è altamente trasmissibile ma infetta con una frequenza allarmante anche tutte le persone che hanno fatto una sola dose, indipendentemente dal vaccino", spiega l'esperto. "Questo ci deve far riflettere sia sul Green Pass, sia sulla opportunità di tenere lo stadio pieno per la finale degli Europei a Wembley". (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)