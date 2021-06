3/10 ©Ansa

Fonti governative, invece, assicurano che non ci sarà nessuna emergenza con la campagna vaccinale. A luglio, riporta Repubblica, arriveranno oltre 14 milioni di dosi (12 di Pfizer e 2 di Moderna). Le quantità dovrebbero bastare per mettere in sicurezza un numero rilevante di cittadini, in modo da arginare la variante Delta

Ecco come funziona il vaccino Pfizer BionTech