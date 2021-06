Abrignani (Cts): “Grazie ai vaccini stiamo addomesticando il virus”

L’importanza dei vaccini contro le varianti

Dunque, ha confermato l’esperto, “i vaccini funzionano contro la variante Delta”, la mutazione che maggiormente sta preoccupando le autorità sanitarie di alcune specifiche aree del mondo, tra cui Regno Unito, Russia, Portogallo, Australia e Sudafrica, in questo momento. “Oltre che gli studi sperimentali lo confermano i dati della Gran Bretagna. Da poche centinaia di nuove infezioni in media al giorno, sono diventati 18mila. Eppure, le vittime sono “soltanto” 20, e dico soltanto con grande rispetto per loro. Pochi i ricoverati in terapia intensiva proprio perché gran parte della popolazione è immunizzata”, ha riferito Abrignani. Questo però, non deve fare abbassare la guardia, ha specificato l’immunologo, anche perché “la variante Delta si sta diffondendo molto rapidamente e in poco tempo ha scalzato la variante Alfa (ex inglese). E Succederà anche in Italia”, ha aggiunto ancora. Cosa fare per contrastarla, quando diventerà dominante anche nel nostro Paese? “Se ci faremo trovare vaccinati, la variante avrà un impatto modesto sul piano dei decessi e dei casi di malattia grave”, ha spiegato il membro del Cts. “Dagli studi preliminari sembra che colpisca le vie aeree superiori dando luogo a faringiti e raffreddori mentre infetterebbe in misura minore bronchi e polmoni. Ecco perché, anche sulla base dei dati di letalità, mi sono sentito di parlare di influenza”, ha specificato.