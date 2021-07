Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 6 luglio

Attesa per l’incontro tra il Commissario straordinario per l'​emergenza Covid e alcuni governatori sulla presunta carenza di dosi vaccinali. Il ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari "dobbiamo lavorare perché' quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma”. Il 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente ma in Italia e in altri 9 paesi europei la curva dei contagi torna a salire