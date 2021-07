3/15 ©Ansa

La mancanza di fiale è stata smentita dal generale Francesco Figliuolo che ha riconfermato gli obiettivi della campagna: immunità di gregge a settembre. Sulla questione del taglio delle dosi in estate il generale vedrà le Regioni in un incontro fissato per oggi 6 luglio. Figliuolo ha ribadito che le Regioni hanno dosi per fare ancora 500mila iniezioni al giorno, tra le 15 milioni di dosi Pfizer e Moderna, più il residuo del mese precedente e le seconde dosi AstraZeneca per gli over 60

Open day Astrazeneca per over 60 a Napoli