Vaccini, a Napoli open day con J&J e AstraZeneca per fascia 60-79 anni

L’Asl Napoli 1 organizza due open day di vaccinazioni contro il Covid19 con il farmaco di Johnson & Johnson e AstraZeneca presso la Stazione Marittima. I due appuntamenti sono riservati ai soli cittadini residenti nel capoluogo campano di età compresa tra i 60 e i 79 anni, che potranno accedervi previa prenotazione online. Le somministrazioni andranno avanti dalle ore 8 alle 20, sino ad un massimo di 1.500 dosi. Il primo luglio sarà la giornata dedicata a Johnson e Johnson, mentre il 2 luglio verrà utilizzato il siero anglo-svedese. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Le somministrazioni in Campania

Intanto, stando ai dati diffusi dall’Unità di crisi regionale, in Campania ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 3.270.712 cittadini, di cui 1.603.581 hanno ricevuto anche il richiamo. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.874.293.