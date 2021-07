Speranza: "54 mln dosi vaccino iniettate, avanti con obbligo sanitari"

Sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari "dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma. Oggi supereremo le 54 milioni di dosi somministrate, la pandemia non è finita, i numeri ci segnalano anche da altre parti del mondo che nonostante una vaccinazione significativa i contagi ci possono essere soprattutto a causa di varianti come la Delta. Dobbiamo correre ancora di più e a mantenere la prudenza. Continuiamo sulla strada di gradualità e prudenza". Queste le parole, sull’andamento della campagna vaccinale anti- Covid in Italia, del ministro della Salute Roberto Speranza a margine della visita all'Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

"Ora più che mai, dopo i mesi della pandemia abbiamo bisogno di investire sul nostro servizio sanitario nazionale e di valorizzare il più possibile la parola prossimità che sarà una parola chiave per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale: la casa come luogo di cura, l'assistenza domiciliare e gli investimenti sule case di comunità e sugli ospedali di comunità", ha poi spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza. "Nel Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) c'è una grande occasione per il Servizio Sanitario Nazionale - ha aggiunto - con investimenti per oltre 20 miliardi ci sono le risorse per fare quel salto in avanti e 4 miliardi, cioè una cifra enorme, sono investiti per l'assistenza domiciliare e, facendo rete e utilizzando le risorse migliori che ci sono, utilizzando sia il lato classico del medico e dell'infermiere che vengono a casa che l'utilizzo delle nuove tecnologie".