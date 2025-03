Ancona, auto resta bloccata sui binari e viene travolta. Nessun ferito

Un'auto resta ferma sui binari dopo un tentativo di passare mentre il passaggio a livello, regolarmente funzionante, si stava chiudendo, con il risultato di essere travolta dal convoglio in transito. E' accaduto verso le 20.20 a Serra San Quirico (Ancona). La vettura, il cui conducente è sceso prima dell'arrivo del treno, è stata investita dal Freccia Argento 8852 Roma-Ravenna: non si sono registrati feriti neanche a bordo del convoglio che però è fermo in attesa del via libera dei vigili del fuoco intervenuti dopo l'incidente..

Non essendo state urtate le sbarre non è scattato il rosso per il treno in arrivo che ha investito l'auto.Sul Freccia Argento sono presenti 170 viaggiatori, tutti illesi ma che non possono scendere e spostarsi con i mezzi sostitutivi messi a disposizione fino a quando non verrà dato il via libera dai soccorritori intervenuti per la messa in sicurezza della linea. Dunque attualmente la circolazione ferroviaria sul tratto è interrotta verso Fabriano e, dunque, Roma. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati i passeggeri di un'auto che seguiva quella rimasta sui binari e poi urtata dal treno; la persona o le persone che erano a bordo della vettura sono riuscite e scendere prima dell'impatto con il convoglio. Sul posto sta intervenendo personale della Polfer oltre ai carabinieri di Fabriano. Già presenti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per liberare i binari, al fine di ripristinare la regolare circolazione ferroviaria